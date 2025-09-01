Nicolas Prattes torna-se o brasileiro mais bem colocado na maratona de Sydney

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nicolas Prattes, conquistou no último sábado (31) um feito histórico: foi o brasileiro mais bem colocado a cruzar a linha de chegada da Sydney Marathon, uma das corridas mais tradicionais da Austrália. O ator completou os 42 km em 2h48min12s, desempenho que o destacou entre milhares de competidores.

Nas redes sociais, o artista não escondeu a emoção pelo resultado. “Para todo sempre, história feita, valeu a pena”, escreveu em seu Instagram, descrevendo a prova como a “mais difícil” de sua vida, referindo-se tanto ao percurso desafiador quanto à intensidade da preparação.

A conquista tem um significado especial para Prattes, que nos últimos anos tem dividido seu tempo entre os sets de filmagem e a rotina rigorosa de treinos de alto rendimento. Apaixonado por corridas, o ator já participou de diversas maratonas pelo mundo, mas seu desempenho em Sydney entrou definitivamente para a lista de suas maiores realizações esportivas.

Sabrina Sato, companheira de Nicolas e também adepta das corridas, não pôde estar presente fisicamente. Ela permanece no Brasil acompanhando seu pai, que enfrenta problemas de saúde e passou por mais uma cirurgia.

Mesmo à distância, a apresentadora fez questão de demonstrar todo seu apoio em uma mensagem carinhosa nas redes sociais: “Meu campeão… enquanto estou aqui no hospital acompanhando mais uma cirurgia do meu pai, meu coração também viaja até você. Já conversei com Deus, entreguei nas mãos dele e tudo o que precisa dar certo, aqui e aí. E mesmo longe, eu estou perto. Porque meu amor, minha fé e minha energia são gigantes e não têm fim. É como se eu estivesse junto, passo a passo, te impulsionando e torcendo.”

Vale lembrar que a Sydney Marathon faz parte do seleto grupo Abbott World Marathon Majors, que reúne as corridas mais prestigiadas do planeta, como Berlim, Boston, Londres, Chicago, Nova York e Tóquio.