Nicette Bruno, 87, foi internada após ser diagnosticada com Covid-19. A informação foi dada pela filha da atriz, Beth Goulart, 59, na tarde deste domingo (29).

“Eu tenho uma notícia não muito agradável, mas, enfim, estamos numa pandemia. Infelizmente mamãe pegou covid, mas ela está bem. Está internada, sim, está no CTI, sim, mas está com ventilação não-invasiva, não está entubada”, iniciou Beth.

Em seguida, ela disse que acredita na recuperação da mãe e pediu orações para que a atriz veterana se recupere rapidamente. “Com muita força, muita fé, muita energia de luz que ela sempre teve, eu conto com sua oração, seu pensamento positivo, porque isso é o que a gente mais pode fazer para ajudar as pessoas que estão nessa situação”, ponderou a atriz, lembrando daqueles que também sofreram com a doença.

“Minha força e minha fé a todos que estão passando por isso nesse momento e agradeço seu carinho. Eu creio! Ela vai sair dessa. Deus tudo pode. Ela vai sair dessa com muita luz e muita saúde. Que assim seja”, encerrou Beth, cheia de fé na recuperação de Nicette.