A Netflix publicou nesta quinta-feira, 23, um vídeo de divulgação da HQ (história em quadrinhos) online da série Sex Education protagonizado por Felipe Neto.

Nele, o youtuber aparece caracterizado como um dos estudantes da escola de Moordale, e faz um pronunciamento na rádio escolar, afirmando que vai ‘distribuir’ as HQs.

“Digamos que eu tenho um pouquinho de experiência em afrontar autoridade para distribuir livro proibido”, afirma Felipe Neto, em referência à ocasião em que comprou livros com temática LGBT para distribuir durante a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, em represália ao prefeito Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), que mandou recolher exemplares da HQ Vingadores – A Cruzada das Crianças.

Assista ao baixo ao vídeo de Sex Education com participação especial de Felipe Neto:

