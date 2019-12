A Netflix divulgou nesta quinta-feira, 5, um novo teaser da segunda temporada de You. Na nova fase da trama, Joe Goldberg, personagem de Penn Badgley, muda de nome e de cidade. Em Los Angeles, ele continua praticando comportamento intimidador e sombrio ao perseguir pessoas no mundo real após bisbilhotar a vida alheia na internet.

“Você sabe… o amor me levou a lugares muito sombrios. Mas Los Angeles tem que ser o que há de mais sombrio. É assim em L. A. Todo mundo finge ser alguém que não é”, diz Joe no teaser divulgado pelo serviço de streaming. No fim, ao ser perguntado por uma funcionária sobre seu nome, Joe responde: “Me chamo Will”. Clique aqui para assistir.