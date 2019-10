O Shopping Curitiba antecipou as comemorações de Dia das Crianças e neste sábado (5) diversas lojas do segmento infantil vão se reunir por um motivo diferente: em prol da solidariedade. Parte da renda arrecadada no dia vai ser doada ao Hospital Pequeno Príncipe, o maior hospital pediátrico do Brasil, que está completando 100 anos. A ação vale só para o sábado.

A ideia é fazer com que as pessoas busquem presentear as crianças com algo que tenha um motivo solidário por trás, aliando a comemoração do Dia das Crianças a uma causa tão importante, que é a medicina. Diferentes lojas do shopping vão participar da ação, são elas: A Casa da Bruxa, Imaginarium, Melissa, Milon, Puket e Tip Top.

Além das lojas, alguns espaços de diversão também vão fazer parte da arrecadação, como o Kids Park e o Mundo dos Blocos. E a comemoração do Dia das Crianças não para por aí: o dia vai ser repleto de brincadeiras e animação para os clientes, com atividades a partir de meio-dia, com camarim de pintura, entrega de bexigas, distribuição de algodão doce, roda de leitura e, claro, tudo acompanhado das presenças do mascote do Hospital Pequeno Príncipe e da Bruxinha, do quiosque A Casa da Bruxa.

Todas as brincadeiras e atividades de animação vão ser gratuitas. Mais informações pelo telefone (41) 3026-1000.