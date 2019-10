Está definido o funcionamento da Casa do Papai Noel em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no Natal 2019. A atração abre no dia 26 de novembro e fica até 22 de dezembro no Parque da Fonte, no bairro Afonso Pena. As entradas custam R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia-entrada) e permite o visitante acompanhar todas as atrações do bosque.

A programação ainda não está confirmada, mas os visitantes podem esperar espetáculos teatrais, corais natalinos, dança e outras atrações no palco do parque. Vai contar também com opções para comer e beber. O Papai Noel vai atender os visitantes dentro da casa decorada, no melhor espírito natalino.

O bosque vai estar iluminado com mais de três mil luzes, para encantar a família toda. A casa vai estar aberta para visitação de segunda à sexta das 17h às 22h, sábados e domingos das 16h às 22h.