O ator Felipe Simas se tornou pai mais uma vez nesta quinta-feira, 20, com o nascimento de Vicente. O bebê é o terceiro filho de Simas com a jornalista Mariana Uhlmann – os dois são casados desde 2016.

Apesar de nenhuma foto ter sido divulgada nos perfis do casal, o irmão de Felipe Simas, o também ator Bruno Gissoni, e a mãe deles, Ana Paula Sang, publicaram fotos de Simas segurando o filho recém-nascido.

Um dia antes do nascimento, em 19 de fevereiro, o ator e a mulher publicaram em suas contas um vídeo que mostra o quarto de Vicente, e comentaram que o bebê irá dividi-lo com a irmã Maria.

“Vida nova”, comemorou Gissoni no Instagram com uma foto em que aparece também Rodrigo Simas, outro irmão de Felipe. Já Ana Paula foi quem revelou o nome do bebê, “nasceu… Vicente”, diz na publicação. Além de Vicente, o casal tem mais dois filhos: Joaquim, de seis anos, e Maria, de três.