O filho de Pyong Lee, que está confinado no BBB 20, nasceu neste domingo, 16, às 11h30, segundo informou a equipe do hipnólogo no Twitter.

O pequeno Jake e a mulher do youtuber, Sammy Lee, estão bem. Com pouco mais de 24 horas de vida, o bebê já tem 346 mil seguidores no Instagram, em um perfil com três fotos publicadas.

“A gente deseja muita saúde pra essa família linda!”, escreveu o time do brother na rede social.

Conforme as regras do reality show, Pyong não poderá saber sobre o nascimento do filho, assim como nenhum participante sabe do que acontece fora da casa.

Antes de entrar no Big Brother Brasil, o hipnólogo deixou um vídeo gravado para falar sobre quando o filho nascesse. “Provavelmente, o programa vai poder me premiar com algo, caso eu ganhe uma prova do líder ou do anjo, de ver foto dele, de saber dele e isso vai me trazer tranquilidade e paz”, disse. “Mesmo que eu não saiba, eu sei que vai estar tudo bem.”

