Aos 84 anos de idade, Tarcísio Meira não se lembra de ter vivido em um Brasil sem crise política. No Conversa com Bial desta terça-feira, 5, o ator falou também sobre desigualdade social no País: “Não sei porque não conseguimos consertar o Brasil. É um País muito rico, com gente muito boa, especial, e continuamos pobres. Existe uma pobreza no Brasil, é incrível, é revoltante. Eles (políticos) precisam dar um jeito nisso o quanto antes”.

Com uma carreira de 60 na televisão, Tarcísio Meira revelou que não existe beijo técnico. “Não tem isso não! Beijo é beijo. Não tem como ser técnico. É bom! Os homens me odiavam”, brincou o ator, que já perdeu a conta de quantos beijos protagonizou em novelas na TV.

Talvez, por pensar assim, Tarcísio tenha se apaixonado completamente por Glória Menezes, com quem é casado há 58 anos. O primeiro beijo deles foi justamente em cena. “Foi no fim de uma peça. Eu a beijava e a matava. Enforcando e beijando”, relembra o ator. Ele afirma que o companheirismo continua mesmo após décadas de relacionamento. “A gente se gosta muito, se curte muito. Restaurante, cinema, teatro. A gente sai, não fica muito em casa”, garantiu.

Tarcísio Meira protagonizou uma das novelas de maior Ibope da história da TV: Irmãos Coragem. Boni chegou a dizer que a trama deu mais audiência que a final da Copa do Mundo de 1970: “Diz ele que nós demos 93% de Ibope e o jogo deu 92%”, afirma Tarcísio.