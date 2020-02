Silvia Abravanel, que comanda o Bom Dia e Cia no SBT, usou as redes sociais para esclarecer uma polêmica que aconteceu no programa desta quarta-feira, 19. “Podem me xingar, podem me ofender, podem falar o que quiserem, de verdade. Podem fazer abaixo assinado para eu sair do programa. Estou recebendo muitas ofensas e é o seguinte: eu não ligo para o teu julgamento. Eu não ligo. Eu respeito Deus”, desabafou em uma live na conta oficial dela no Instagram.

A apresentadora do SBT chamou atenção pela forma com a qual tratou funcionários da equipe de seu programa ao vivo. Na live no Instagram, Silvia garantiu que não ofendeu os funcionários do programa. “Não são colegas, são amigos do meu trabalho, da minha profissão. Já fizemos programas juntos há anos. Nós somos uma família. A gente brinca no ar, na frente da televisão, fora da televisão. Somos uma família de 42 pessoas no Bom Dia e Cia”, disse.

A apresentadora falou que a conduta dela na ocasião foi em resposta a uma notícia publicada por um site em que Silvia não iria trabalhar em uma segunda-feira e “deixaria os telespectadores na mão”. Porém, o público de casa que estava assistindo ao vivo ficou sem entender o contexto da crítica.

“Chamei três pessoas da minha equipe e perguntei se elas sabiam que eu ia trabalhar na segunda-feira. E as pessoas acharam que eu estava maltratando, ofendendo ou humilhando eles. Não sou de fazer isso. Não sou uma pessoa má”, ressaltou.

Silvia Abravanel acrescentou também que não teme críticas e que não liga para os xingamentos nas redes sociais.

“Para de assistir meu programa. Vai lá no Face, no Twitter… me xinga de lixo, de derrotada, de feia, de horrorosa. Fala que eu to trabalhando lá porque sou filha do Silvio Santos. Você não sabe pelo que passei para estar onde estou. Trabalho desde os meus 16 anos, não é porque eu sou filha do Silvio Santos não. Eu era assistente de estagiária. Assistente de estagiária, olha só!”, relembrou.

Silvia garantiu que é a mesma pessoa em frente às câmeras e em qualquer lugar. “O que sou na frente das câmeras, sou no shopping, na praia, nas ruas. Eu choro, dou risada, sou igualzinha a você. Não sou melhor que ninguém”, concluiu, convidando os críticos a conhecerem o trabalho dela nos estúdios do SBT.