O ano de 2019 foi marcado por muitas perdas, mas também recheado de produções nas TVs aberta e fechada, que, mesmo com a forte concorrência do streaming, valeram a pena acompanhar. As séries foram um dos principais destaques da Globo. É o caso de Segunda Chamada, que trata dos dramas vividos por professores e alunos que decidem voltar a estudar depois de adultos, tendo como cenário a Escola Carolina Maria de Jesus. A segunda temporada da série já está confirmada para 2020, em mais um ano letivo com personagens habilmente vividos por Paulo Gorgulho, Debora Bloch, Talita Carauta, entre outros nomes.

Mas, antes dessa produção, o plantão médico da série Sob Pressão já havia conquistado o público, não apenas por suas histórias humanas, mas principalmente pelas excelentes atuações, com elenco encabeçado por Marjorie Estiano e Júlio Andrade. Indicada para o Emmy, Sob Pressão é reconhecidamente uma das séries mais impactantes da TV, com elementos do dia a dia real da saúde pública no Brasil. Após sucesso expressivo neste ano, a produção tem garantida uma quarta temporada.

No SBT, a estreia do Programa da Maísa movimentou a internet. À frente de um programa só seu, Maísa Silva mostrou domínio de palco, mas a atração não entregou tudo que prometeu. No entanto, vale ainda apostar na apresentadora.

Enquanto isso, no GNT, Fábio Porchat se destacou com Que História é Essa, Porchat?, um dos programas mais divertidos do ano. Nele, Porchat recebe convidados, que lembram de situações divertidas ou inusitadas pelas quais passaram.

Centenário

Os 50 anos da TV Cultura foi um marco, mas a emissora já não tem o mesmo brilho que tinha nos seus áureos anos 1990. No entanto, foi bom para relembrarmos de seus programas que tanto cativaram toda uma geração, como Castelo Rá-Tim-Bum, As Aventuras de Babar, Mundo da Lua, e tantos outros.

Ainda no campo das celebrações, as grandes damas da TV Fernanda Montenegro e Nathalia Timberg chegaram aos 90 anos em plena atividade. Nathalia comemorou o aniversário no ar, no elenco da novela das 9 A Dona do Pedaço. E Orlando Drummond, o eterno Seu Peru, completou 100 anos. Um humorista de primeira linha, que não mais atua, mas que emocionou a todos com sua participação especial na Escolinha do Professor Raimundo.

Entre os fatos marcantes do ano, a morte de Gugu Liberato fez o País parar para acompanhar o desenrolar do drama. Com alguns excessos na cobertura, na luta pela melhor audiência, a morte do apresentador chocou a todos e provou que a figura de Gugu refletia uma parcela expressiva da população. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.