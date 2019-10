O Museu da Imagem e do Som (MIS) ganhará um espaço novo, chamado MIS Experience, voltado exclusivamente a exposições imersivas e interativas. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 14, pelo governador do Estado de São Paulo, João Dória, em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

O espaço será aberto ao público no dia 2 de novembro. A primeira exposição recebida será Leonardo da Vinci – 500 Anos de um Gênio.

A mostra, criada em parceria com o Museo Leonardo da Vinci, em Roma, conta com 1.500 m², 700 deles de arte interativa, distribuídas em 18 áreas. “Essa pode ser a exposição com maior potencial de público que já tivemos em São Paulo”, afirmou o governador.

Entre as atrações, estão réplicas de máquinas desenhadas por Da Vinci e animações gráficas em alta definição. Uma das áreas é dedicada exclusivamente ao quadro Mona Lisa e traz uma análise da pintura, desenvolvida pelo engenheiro, pesquisador e fotógrafo de obras de arte do Museu do Louvre, Pascal Cotte.

A exposição ficará em cartaz até o dia 1º de março de 2020.

As entradas vão de R$ 30 (de quarta a sexta) a R$ 40 (sábados, domingos e feriados), com meia entrada. Estudantes da rede pública de ensino terão entrada gratuita todos os dias e, às terças-feiras, o direito se estende a todo o público.

De acordo com o governador João Dória, o investimento para a iniciativa, calculado em 8,5 milhões de reais, veio “100% do setor privado”. Seis empresas patrocinam a exposição. Na coletiva, o governador destacou a intenção de continuar contando com patrocínio de empresas em iniciativas culturais.

O governador também anunciou que o MIS Experience passa a integrar o conjunto de equipamentos culturais do Estado de São Paulo, ao lado de instituições como a Biblioteca de São Paulo, a Casa das Rosas e o Museu do Futebol.

De acordo com o diretor do MIS, Marcos Mendonça, as funções administrativas e curatoriais serão de responsabilidade do museu.