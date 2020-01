Há dois anos, o projeto, idealizado por Mr. Plot, iniciou a série Bita e o Nosso Mundo, com temas que fazem parte do dia a dia infantil, com culturas pelo mundo, a casa em que vivemos, a amizade, os números e as letras, as cores e os sentimentos. Para 2020, os produtores prometem tocar em temas mais abrangentes do ponto de vista emocional.

O primeiro clipe traz a temática do choro como aspecto principal. “Afinal, chorar faz parte da vida desde os primeiros segundos”, afirma Chaps Melo, cantor e compositor das músicas.

Ao todo, serão dez clipes que pretendem ensinar as crianças a lidarem com suas próprias emoções, a entenderem melhor o ambiente, as pessoas e os conceitos que permeiam a primeira infância. Os trabalhos são lançados toda primeira sexta-feira de cada mês.

“A cada ano percebemos que as famílias trazem demandas diferentes, incentivam a abordagem de novos temas e ajudam no entendimento do que é necessário para o desenvolvimento saudável da criançada. A partir daí, conversamos muito na Mr. Plot e chegamos ao tema da temporada anual. Pela primeira vez, resolvemos desenvolver uma sequência, um número dois de uma temporada anterior”, conta Chaps Melo.

Antes da temporada Bita e o Nosso Mundo, a série conquistou disco de platina pela Sony Music com Bita e os Animais.

Reconhecida por produzir músicas educativas autorais com temáticas importantes para o desenvolvimento infantil, como inclusão, respeito à natureza e solidariedade, a turminha de Mundo Bita que segue o amigão de bigode laranja tem, desde 2013, a tradição de abordar um tema diferente a cada ano.