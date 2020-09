O retorno da quinta temporada do The Voice Kids, no próximo domingo (13) vai contar com uma mudança no time dos técnicos. Sai Claudia Leitte, 40, e entra Mumuzinho, 36, conforme anúncio feito pela Globo nesta sexta-feira (11).

“Neste momento difícil e tão sensível que estamos vivendo no mundo, terei que acompanhar as últimas etapas do The Voice Kids de casa”, afirmou a cantora em comunicado enviado pela emissora. O motivo da impossibilidade de ela não poder voltar como técnica na fase final da atração não foi explicado.

“Vou emprestar minha cadeira com muito amor para o meu amigo Mumuzinho”, prosseguiu ela. “Cara incrível, talentoso, que topou este desafio de cuidar das minhas crianças. Ele vai tocar o barco nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e eu vou acompanhar tudo daqui, interagindo e torcendo com vocês nas redes sociais.”

“Mesmo sem estar no palco, meu coração estará presente ali”, garantiu. “Torço muito por essas crianças, elas me inspiram. Tia Claudinha está de olho em vocês (risos). Vai ser massa!”

Mumuzinho disse que está feliz com o convite. “Essas crianças me emocionaram muito em todas as vezes que assisti ao programa”, afirmou. “Estar na fase final do The Voice Kids me trouxe uma emoção muito grande. Ainda mais estando no lugar de uma pessoa tão querida e especial como a Claudinha, um ser doce e que o Brasil todo ama.”

“É uma grande responsabilidade ocupar a cadeira dela nesta reta final da temporada”, avaliou. “A figura da Claudia é muito presente na história do The Voice pelo seu jeito de ser. E é uma responsabilidade muito grande com as crianças, pelo carinho que ela passa para elas.”

“Eu pretendo seguir a linha de como ela começou, o que ela idealizou com essas crianças”, adiantou. “Até porque o barco já está no mar. Agora, é só estacionar o barco e a tripulação sair e comemorar. Fiquei muito feliz e estou louco para conhecer os kids e sentir de perto essa emoção.”