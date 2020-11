O Multishow vai exibir ao vivo o quarto episódio do reality O Próximo Nº1 VillaMix, com César Menotti e Fabiano, neste sábado (28), às 20h. O episódio seguinte vai ao ar dia 5, e a grande final no dia 12 de dezembro. A atração visa descobrir a nova estrela do sertanejo e é uma mistura reality com apresentações musicais. Quem vota nos melhores são os telespectadores do programa.

A final trará grandes nomes do sertanejo se apresentando com os seus times, em um episódio inédito com muita música.

Mariana Rios comanda a apresentação do reality, e Lívia Andrade cuida da interação com o público mostrando tudo o que acontece por trás das câmeras no programa.

E por falar em César Menotti, o músico recentemente surpreendeu os seguidores ao contar que teve uma paixão platônica por Deborah Secco na adolescência. A revelação foi feita pelo sertanejo no Twitter.

Na publicação, o cantor ainda fez graça a respeito do que chamou de “intimidade imaginária”. “Já tive algumas paixões platônicas na adolescência, mas umas das mais fortes foi Deborah Secco, que eu tinha intimidade imaginária e chamava de Dede”, escreveu ele.

A atriz, por sua vez, respondeu: “Eu fui casada imaginariamente com o Richard Gere, César. Ainda bem que agora você pode me chamar de Dedé e podemos ser bons amigos”, disse Deborah no post.