Uma cervejaria da Flórida que recentemente começou a colocar rostos de cães de abrigos nas latas de bebida ajudou a reunir uma mulher com sua cadela desaparecida há três anos.

A empresa Motorworks Brewing uniu-se ao Abrigo de Animais do Condado de Manatee para transformar latas de cerveja em anúncios de abrigos para cães.

Monica Mathis, da cidade de Minnesota, disse ao canal KSTP que não podia acreditar quando viu o rosto de Hazel em um dos recipientes, que havia sido fotografado e publicado nas redes sociais.

Hazel, uma mistura terrier, estava entre os cães apresentados em latas de cerveja chamadas ‘The Four Packs’. Monica viu o post e disse que algo nos olhos de um cachorro chamou atenção.

“Oh, meu Deus, se parece com a minha cachorra, acho que é a minha cachorra”, disse ela. Mas o nome em destaque da cadela era Day Day. Monica contatou o abrigo, que precisava de provas de que Day Day era de fato Hazel.

“Enviei tudo o que pude encontrar, todas as fotos para impedir que um processo de adoção acontecesse porque poderia tê-la perdido novamente”, disse a mulher.

Monica contou que estava morando em Iowa quando Hazel desapareceu em 2017. “Ela estava na coleira do lado de fora e eu fui buscá-la e ela havia ido embora do nosso quintal.” Ela disse que não tem ideia de como a cadela chegou à Flórida.

Até que um novo emprego a levou para Minnesota. Vários anos se passaram até que Monica viu a campanha na lata de cerveja em 24 de janeiro. Com as provas enviadas, o abrigo confirmou que Day Day é Hazel. “Fiquei impressionada, estava chorando. Emocionalmente destruída”, disse a mulher.

Monica também explicou que os serviços de animais não puderam encontrá-la imediatamente porque as informações de contato no microchip de Hazel estavam desatualizadas.

A organização sem fins lucrativos Amigos do Abrigo de Animais do Condado de Manatee vai cobrir o custo do transporte de Hazel para Minnesota, que chegará a tempo de comemorar o sétimo aniversário em casa.