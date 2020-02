Lançada em 1998 e sucesso imediato com a criançada, a animação Mulan, da Disney, volta aos cinemas agora em live action. Com estreia marcada para o dia 26 de março, filme teve seu trailer dublado lançado agora. Como era de se esperar, cenas trazem muita ação, lutas e emoção, além de um gostinho do que será o filme, que deve seguir na mesma linha do desenho original.

Na história, o governo chinês tem de enfrentar terríveis vilões e, para combatê-los, convoca todos os homens, sendo que cada família terá de dispor de ao menos um guerreiro para fazer parte do exército imperial.

No entanto, na família de Mulan (Liu Yifei) o único homem é o pai, que não tem mais saúde para isso. É aí que a destemida garota decide ir em seu lugar, precisando se passar por homem, pois onde já se viu uma mulher integrar um exército? E ela terá de passar por cima desses tabus sociais, tendo de superar muitas provações.

Também integram o elenco, Donnie Yen, Jet Li, Jason Scott Lee, Gong Li, Rosalind Chao e Yoson An, e a direção é de Niki Caro.