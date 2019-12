Uma das buscas da CCXP em 2019 é ganhar relevância em anúncios impactantes para a indústria do entretenimento como um todo – quando os participantes são brasileiros, a concretização dessa ideia é muito mais fácil. É o caso do Globoplay e da Mauricio de Sousa Produções (MSP) – as duas empresas foram protagonistas de painéis na CCXP 2019 nesta sexta-feira (6), apresentando novidades para 2020.

A MSP anunciou uma parceria com a Disney para a produção de conteúdos para o lançamento do novo Star Wars. No painel, com a presença de Mauricio e Mônica de Sousa, a empresa apresentou uma amostra da Turma da Mônica Toy com as roupas da franquia galáctica. Outro anúncio: Turma da Mônica: Lições, segundo filme da MSP, começa a ser filmado em janeiro de 2020 e terá Daniel Rezende, o mesmo diretor de Laços. O elenco também permanece – a nova história tem um contexto escolar, inspirado na Graphic MSP de Vitor e Lu Cafaggi.

+Viu essa? ParkShoppingBarigüi vai passar por expansão e ganhar até pista de patinação permanente

As HQs autorais do universo da Turma da Mônica ganham quatro novas edições em 2020, e uma delas é a continuação de Jeremias – Pele, de Rafael Calça e Jefferson Costa (vencedores do Jabuti). Novos livros sobre Penadinho (Paulo Grumbin e Cristina Liko), Astronauta (Danilo Beyruth) e a primeira edição do Cascão (Camilo Solano) também saem ano que vem. Uma série com atores reais, inspirada no livro sobre Jeremias, também está em fase inicial de desenvolvimento.

Lançamentos Globoplay

Já o Globoplay deu mais detalhes sobre a produção de três novas séries originais da plataforma de streaming da Globo. Eu, Avó e a Boi é uma série de comédia com Vera Holtz e Arlete Salles, com roteiro de Miguel Falabella e direção de Paulo Silvestrini. Em conexão com o momento, a obra traz duas famílias que se afastam por conta da rivalidade das duas personagens.

Onde Está Meu Coração vai abordar o tema da dependência química. Criada por George Moura, a série tem no elenco Fabio Assunção, que enfrentou a dependência na vida real. No painel, o ator disse estar feliz em poder trabalhar o assunto em uma série, e “não tendo a minha imagem roubada para isso”.

Mas a principal aposta da plataforma é Desalma, produção que caminha entre o drama e o terror, com forte pegada sobrenatural. O diretor é Carlos Manga Junior e o elenco tem Cassia Kiss, Maria Ribeiro e Cláudia Abreu. No total, nesta CCXP, o Globoplay anunciou 16 produções originais para 2020, entre inéditas e novas temporadas.