Com estreia em 2020, o documentário Chorão: Marginal Alado, que conta a trajetória do vocalista do Charlie Brown Jr., será exibido pela Mostra de Cinema de São Paulo. As sessões acontecem na próxima semana, nos dias 22, 23 e 27 de outubro.

Assinado pelo diretor Felipe Novaes, Chorão: Marginal Alado reúne depoimentos de nomes como João Gordo, Serginho Groisman e Zeca Baleiro, além de imagens de acervo pessoal e registros oficiais, para retomar a vida particular e a carreira do cantor, morto por overdose de cocaína em 2013.

Os ingressos podem ser comprados na Central da Mostra, nos pontos de exibição e online, e no site veloxtickets.com. As sessões acontecem em três datas:

– Terça-feira, 22/10: Espaço Itaú de Cinema – Frei Caneca 2, às 22:10;

– Quarta-feira, 23/10: Espaço Itaú de Cinema – Frei Caneca 4, às 14:00;

– Domingo, 27/10: Espaço Itaú de Cinema – Augusta – Sala 1, às 17:40.

Filmes inéditos

Iniciada na última quarta-feira, 16, a Mostra Internacional de Cinema exibe 300 filmes inéditos. Entre os dias 17 e 30 de outubro, 34 salas de 28 locais de exibição, entre cinemas, espaços culturais, CEUS e museus recebem a programação do evento.