Morreu, aos 57 anos, nesta terça-feira (4) o locutor de rodeios Waldemar Ruy dos Santos, mais conhecido como Asa Branca. Apontado como um dos personagens mais importantes da história das festas de peão no Brasil, ele não resistiu às complicações de um câncer na garganta

Ele estava internado no Icesp, em São Paulo, onde deu a última entrada há duas semanas. O câncer, diagnosticado há três anos, se alastrou para língua pescoço e cérebro.

“É com muito pesar que informo a todos o falecimento do nosso querido Waldemar Ruy Asa Branca dos Santos. Em breve, mais informações”, informa a nota publicada no perfil oficial do Instagram de Asa Branca, administrado por amigos e familiares.

Asa Branca foi internado em 14 de dezembro de 2019 para tratamento da doença, sendo liberado uma semana depois, dia 21. Após uma piora na saúde, ele voltou ao hospital em 27 de dezembro. Sua internação mais recente havia tido início em 25 de janeiro deste ano.

No último domingo, 2, sua esposa afirmou que o locutor estava em “estado bem crítico” e pediu orações.