O criador da série Ugly Betty, Silvio Horta, foi encontrado morto em Miami (EUA), informaram os meios de comunicação especializados nesta terça-feira, 7. O agente de Horta disse a agências de notícias que a família divulgará um comunicado em breve. Até o momento não há uma causa oficial da morte de Horta, 45 anos, mas a revista Variety informou que foi suicídio.

continua depois da publicidade

Horta escreveu a série de sucesso da rede ABC inspirado na telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea. A série relata o progresso de uma secretária nerd que tenta fazer carreira em uma revista de moda em Nova York.

Tanto a série, produzida por Salma Hayek, como sua estrela, America Ferrera, ganharam Globos de Ouro. “Estou chocada e com o coração partido ao escutar esta devastadora notícia da morte do criador de Ugly Betty, Silvio Horta”, escreveu America Ferrera no Instagram. “Seu talento e criatividade deram a mim e a muitos outros muita alegria e luz”. A série foi ao ar em 2006 e durou quatro temporadas.