Morreu nesta terça-feira (28) o cantor e guitarrista Renato Barros, líder do Renato e Seus Blue Caps, aos 76 anos. Ele fez fama na época da Jovem Guarda e seguia na ativa, nos palcos. A notícia foi compartilhada pela filha, Érika Barros.

Renato foi operado na semana passada por conta de um problema cardíaco. Após a cirurgia, delicada, ficou em estado grave e teve complicações pulmonares.

“O problema é saber o que fazer com a saudade”, ela escreveu. “Agora, definitivamente, meu pai é uma estrela e eu tenho certeza que estará olhando sempre por mim, minha irmã e suas netas. Vai ser difícil acostumar ficar sem você, pai. Mas Deus sabe de todas as coisas. Te amo muito, você foi o melhor pai do mundo.”

Lucinha Zanetti, autora do livro “Renato Barros: Um Mito, Uma Lenda”, também lamentou. “Renato Barros agora é uma estrela no céu! Nosso amado e muito querido cantor, compositor e guitarrista não suportou tanto sofrimento e descansou! Foi tocar sua guitarra no plano superior, onde está agora ao lado de seus pais e de sua amada esposa Lúcia Helena. Siga em paz Renato, seus fãs enlutados choram a sua partida!”

No fim de semana, Érika afirmou ao UOL que as condições de saúde do pai estavam melhorando. Ele havia começado a ter alimentação oral e já se programava uma transferência da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para o quarto. No entanto, ele não resistiu à delicada operação, que levou sete horas, de dissecação da artéria aorta.

Renato Barros ficou conhecido na época da Jovem Guarda, fazendo a versão brasileira de “California Dreaming'” com sua banda, além de outros sucessos. Ele também teve diversas composições gravadas por gente como Roberto Carlos, como “Você Não Serve Pra Mim”.

Relembre alguns dos principais sucessos no vídeo abaixo:

