Morreu na madrugada desta quinta-feira (27) o produtor musical Arnaldo Saccomani, aos 71 anos. Saccomani trabalhou recentemente no SBT como jurado de programas de talentos como “Ídolos e “Qual é o seu talento?” e trabalhou com artistas como Rita Lee, Tim Maia, Ronnie Von e Fábio Júnior. De acordo com a família, ele sofria diabetes severa e insuficiência renal e morreu em seu sítio, em Indaiatuba, no interior de São Paulo.

Apesar da sua extensa carreira com início nos anos 60, o produtor musical ficou popularmente conhecido após sua participação em programas de caça-talentos da SBT. Saccomani costumava ser exigente com os participantes. Ele também atuou em rádio e fui instrumentista e compositor.

Nos anos 90, Saccomani foi o produtor que lançou o estilo pagode romântico como o grupo Jeito Moleque. Ele também trabalhou ao lado de Latino, Mara Maravilha e Mamonas Assassinas. Mais recentemente, seu último trabalho foi com a cantora e atriz Larissa Manoela.

O corpo de Saccomani será velado no Cemitério Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes, por volta das 10h. Ele deixa a mulher e duas filhas.

