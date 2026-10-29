Morre Patrick Stewart, astro de Star Trek e o Professor Xavier em “X-Men”, aos 86 anos

O ator britânico Patrick Stewart, conhecido por interpretar o capitão Jean-Luc Picard na franquia “Star Trek” e o Professor Charles Xavier nos filmes de “X-Men”, morreu aos 86 anos. A morte de Stewart ocorreu nesta quarta-feira (28), em sua residência em Los Angeles, nos Estados Unidos, e foi confirmada nesta quinta-feira (29) pela família e por sua assessora, Kelly Bush Novak.

Segundo um comunicado divulgado à imprensa, Stewart enfrentava a doença de Alzheimer e demência com corpos de Lewy, duas condições neurológicas que afetam as funções cognitivas. Os diagnósticos não haviam sido divulgados publicamente antes de sua morte. O ator estava acompanhado da esposa, a cantora Sunny Ozell, com quem era casado desde 2013.

“É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Sir Patrick Stewart”, informou a família, que relatou também que o ator passou seus últimos momentos cercado de pessoas próximas, com música, orações e demonstrações de carinho. Em outra passagem do comunicado, a família destacou a trajetória de Stewart no cinema, na televisão e no teatro.

“Ele será lembrado pela dignidade, compaixão e humanidade que levou a cada papel, em sua arte e em sua vida”, diz o comunicado.

Nascido em 13 de julho de 1940, na cidade de Mirfield, no norte da Inglaterra, Patrick Stewart começou a se interessar pelo teatro ainda na infância. Incentivado por um professor, passou a estudar as obras do dramaturgo britânico William Shakespeare e, aos 12 anos, ingressou em um grupo amador de atuação.

Stewart estudou na Bristol Old Vic Theatre School e, em 1966, entrou para a Royal Shakespeare Company, uma das principais companhias de teatro do Reino Unido. Em sua passagem pelo grupo, ele interpretou personagens de peças como “Hamlet”, “O Mercador de Veneza” e “Sonho de uma Noite de Verão”.

A carreira internacional de Stewart ganhou uma nova dimensão em 1987, quando ele foi escolhido para interpretar o capitão Jean-Luc Picard em “Star Trek: A Nova Geração”. Na série, ele assumiu o comando da nave USS Enterprise. Stewart atuou neste papel durante sete temporadas, até 1994.

O personagem se tornou um dos mais conhecidos da ficção científica e levou o britânico a participar de quatro filmes da franquia lançados entre 1994 e 2002. Décadas depois, Stewart voltou a interpretar o capitão na série “Star Trek: Picard”, exibida entre 2020 e 2023.

Em 2000, o ator conquistou outra geração de fãs ao estrear como Charles Xavier, o Professor X, no primeiro filme de “X-Men”. O personagem tornou-se uma das figuras centrais da franquia da Marvel. Stewart voltou a interpretar Xavier em diferentes produções, incluindo “X-Men 2” (2003), “X-Men: O Confronto Final” (2006), “X-Men: Dias de um Futuro Esquecido” (2014) e “Logan” (2017). Sua participação mais recente nos cinemas como o personagem ocorreu em “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”, lançado em 2022. Ele vai aparecer nos cinemas novamente interpretando o personagem no mais novo filme da Marvel “Vingadores: Doutor Destino”, que será lançado em dezembro deste ano.

O britânico também participou de produções como “Duna” (1984), “Teoria da Conspiração” (1997) e da série “Blunt Talk”, além de emprestar sua voz a animações, incluindo “Uma Família da Pesada” e “American Dad”. Em 2010, ele recebeu da falecida rainha Elizabeth II o título de cavaleiro por suas contribuições às artes dramáticas britânicas. Desde então, passou a ser oficialmente chamado de Sir Patrick Stewart.

Stewart deixa a esposa, Sunny Ozell, e dois filhos, Daniel e Sophia, de seu primeiro casamento com Sheila Falconer.