Morre irmã de Ary Fontoura, e ator lamenta

Ary Fontoura, 91, lamentou a morte de sua irmã, Estela Fontoura, aos 100 anos, neste sábado (4).

O ator publicou uma homenagem para Estela em seu perfil no Instagram. “Este é um dos dias mais tristes da minha vida. Eu entendo todos os planos de Deus. Dói muito saber que você não estará mais aqui e que será impossível ouvir sua voz. Vou ter que me contentar com a luz que você deixou em nossas vidas.”

“O seu jeitinho jamais será esquecido, assim como todos os conselhos, o carinho e o seu jeito de falar. O meu amor é eterno. Agora você se juntou aos nossos irmãos. E se alguém me perguntar como você era, simplesmente direi que minha irmã era incrível e iluminada. Afinal, a morte é a única certeza que temos nesta vida”, escreveu.

Ary finalizou. “Mesmo de longe, aprendi com você que o amor é eterno e que, mesmo na ausência, você sempre estará ao meu lado. Descanse em paz, minha irmã. Te amo para sempre!”

De acordo com o obituário da Prefeitura de Curitiba, Estela morreu em casa. O sepultamento será no domingo, 5.

Ary recebeu mensagens de apoio de famosos e fãs em sua publicação. Nomes como Tatá Werneck, Vera Fischer e Renato Goés deixaram comentários apoiando o ator.