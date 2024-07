Morre Iran Lima, o Candido Manso da Escolinha do Professor Raimundo

Iran Lima, ator famoso por interpretar o Candinho Manso na Escolinha do Professor Raimundo, morreu na manhã deste domingo (21), no Rio de Janeiro, aos 88 anos. A informação foi confirmada por sua mulher, Lucia Baruffaldi.

Lima tinha um aneurisma abdominal e foi internado na quinta-feira (18) no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, por complicações da doença. Segundo Baruffaldi, o ator também teve dois acidentes vasculares cerebrais em anos recentes.

Iran Lima deixa a esposa, Lucia Baruffaldi, com quem era casado há 28 anos, e três filhos do primeiro casamento. O velório será nesta segunda-feira (22), às 10h, no Memorial do Carmo, no Caju. O corpo será cremado.

Lima iniciou a carreira na década de 1950, como um manipulador de fantoches na antiga TV Tupi e depois participando do programa Praça da Alegria, na TV Rio.

Foi na década de 1970 que o humorista começou a trabalhar com Chico Anysio, primeiro no programa Chico City e depois na Escolinha do Professor Raimundo.

Nos anos seguintes, Lima também faria participações em Os Trapalhões, programa que chegou a dirigir entre 1988 e 1995, e trabalharia como dublador no estúdio Hebert Richers.

Na década de 2000, Lima participou da Escolinha do Barulho, Uma Escolinha Muito Louca e Escolinha do Gugu. Seu último trabalho foi na Record, na novela “Milagres de Jesus”.