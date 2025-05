Morre estrela de reality ‘Quilos Mortais’ aos 40 anos

A participante do reality “Quilos Mortais”, Latonya Pottain, morreu aos 40 anos no último sábado (17). Latonya morava em Shreveport, Luisiana, nos Estados Unidos. Nascida em 1º de setembro de 1984, era a filha mais nova entre três irmãos.

A morte da mãe, quando tinha apenas 12 anos, foi o momento decisivo que transformou sua relação com a comida. Segundo relatos da própria Latonya, sua mãe faleceu devido a uma crise asmática, evento que desencadeou o início do ganho de peso.

Para Latonya, a comida representava a união familiar e tornou-se uma forma de buscar conforto durante o luto. Aos 15 anos, mesmo vivendo inicialmente com a irmã mais velha, acabou morando sozinha com ajuda do pai, que alugou uma casa para ela. Nessa época, já pesava cerca de 90 kg.

Com apenas 17 anos, seu peso já alcançava 136 kg. Durante esse período difícil, pensou em abandonar os estudos, mas foi incentivada pela madrinha a concluir a escola.

Durante sua participação no reality, Latonya contava com uma pequena rede de apoio: o noivo Daune, o sobrinho Adrian e a cuidadora Virgie. Esta última, que a auxiliava no banho e preparava suas refeições, faleceu recentemente – fato que Latonya comunicou aos seguidores através do Facebook.

Curiosamente, o relacionamento com Daune começou de forma inusitada: os dois se conheceram por intermédio do primo dela, que mostrou fotos de Latonya para Daune enquanto ele estava preso. Posteriormente, ela o ajudou a sair da prisão.