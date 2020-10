O guitarrista Eddie Van Halen, um dos fundadores do Van Halen, morreu nesta terça-feira (6), aos 65 anos, após enfrentar um câncer na garganta. A informação foi divulgada pelo site TMZ e confirmada por Wolfgang, filho de Eddie, no Twitter.

“Não acredito que estou escrevendo isso, mas meu pai, Edward Lodewgijk Van Halen, perdeu sua longa e árdua batalha contra o câncer nesta manhã”, escreveu.

Eddie Van Halen fez tratamento contra o câncer por cerca de uma década. Nos últimos cinco anos, viajou diversas vezes para a Alemanha, onde fazia tratamento.

Apesar disso, Van Halen seguiu com os shows. Wolfgang se tornou baixista da banda do pai em 2006.

“Foi o melhor pai que eu poderia pedir. Todos os momentos que passei com ele, no palco ou fora dele, foram um presente”, escreveu Wolfgang.

Considerado um dos melhores e mais influentes guitarristas da história do rock, Eddie Van Halen formou a banda Van Halen no estado americano da Califórnia em 1972 com seu irmão, Alex, na bateria, Michael Anthony no baixo e David Lee Roth nos vocais.

Eddie Van Halen foi o principal compositor do álbum de estreia do grupo em 1978, que o levou ao estrelato do rock.

David Lee Roth deixou a banda em 1985, mas o Van Halen prosseguiu a trajetória de sucesso com Sammy Hagar como vocalista. Houve outras mudanças na banda, mas Eddie e Alex eram presenças constantes no Van Halen. A banda entrou no Hall da fama do Rock em 2007.

