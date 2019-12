Bira, o baixista do Sexteto do Jô, de 85 anos, morreu na manhã deste domingo (22) em São Paulo (SP), de acordo com informações da colunista Keila Jimenez, do Portal R7. Bira sofreu um AVC na última sexta-feira (20) e estava internado em um hospital na zona leste da capital paulista, como confirmou seu produtor Beto Campos, nas redes sociais. O músico de 85 anos estava em estado grave, com a fala afetada, infecção no pulmão, e se alimentando através de uma sonda.

Ubirajara Penacho dos Reis ficou famoso por fazer parte da banda que acompanhou o apresentador Jô Soares no Jô Soares Onze e Meia, no SBT, e no Programa do Jô, da TV Globo. Sua risada característica também era uma marca dos programas, que já não são mais exibidos.