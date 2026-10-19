Luto na música

Morre, aos 84 anos, o cantor e pianista Benito di Paula

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Tribuna do Paraná
Por Bruno Maffi - Gazeta do Povo
- Atualizado: 19/10/26 08h46
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Com uma sonoridade própria, Benito construiu sua carreira ao aproximar o samba da música romântica e popular Foto: Reprodução/Globo/Estevam Avellar

Morreu neste domingo (18), aos 84 anos, o cantor e pianista Benito di Paula, em São Paulo. O artista enfrentava um câncer havia cerca de um ano. A informação foi divulgada por sua assessoria de imprensa.

Com uma sonoridade própria, Benito construiu sua carreira ao aproximar o samba da música romântica e popular. No ano passado, recebeu uma homenagem da escola de samba Águia de Ouro, no Carnaval de São Paulo.

Batizado como Uday Vellozo, o artista nasceu em Nova Friburgo (RJ) e começou a cantar ainda jovem, em apresentações em hotéis e boates do Rio de Janeiro. Depois, mudou-se para São Paulo, onde desenvolveu sua trajetória musical.

Sua discografia ultrapassa 35 lançamentos, entre 24 álbuns de estúdio, dois discos ao vivo e 15 coletâneas.

Autor de clássicos da música popular brasileira, como “Retalhos de Cetim”, “Meu Amigo Charlie Brown”, “Mulher Brasileira” e “Do Jeito Que a Vida Quer”, Benito di Paula passou um longo período sem lançar novas canções. Em 2021, voltou a gravar com o álbum O Infalível Zen, produzido em parceria com o filho, Rodrigo Vellozo.

Benito deixa o filho Rodrigo Vellozo, que também atua como cantor e pianista e costumava dividir o palco com o pai. Seu outro filho, André Vancellote Vellozo, morreu em 2019, aos 36 anos, no Rio de Janeiro.

Informações sobre o velório e o sepultamento ainda não foram divulgadas.

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