Conhecida por suas pinturas geométricas, de forte influência construtiva, a pintora Wanda Pimentel, morreu no dia 23, aos 76 anos, no Rio de Janeiro. Sua morte só foi divulgada nesta sexta-feira, 27, pela galeria que representa a artista, a Anita Schwartz.

Aluna de Ivan Serpa, Wanda Pimentel começou sua carreira nos anos 1960, produzindo telas que remetiam à estética pop. Há dois anos, em 2017, o Masp mostrou uma dessas séries, Envolvimento, feita no período, com curadoria do diretor artístico do museu, Adriano Pedrosa. Também no mesmo ano ela participou de uma mostra, Mulheres Radicais, no Hammer Museum, de Los Angeles.

No ano passado, ela expôs seu trabalho no MAC Niterói, ao lado de obras de Lygia Clark e Mira Schendel. Suas telas fazem parte de coleções como as do MAM do Rio, do Malba de Buenos Aires e do Art Institute of Chicago.