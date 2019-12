A humorista Zilda Cardoso, a Dona Catifunda na Escolinha do Professor Raimundo, morreu nesta sexta-feira (20), aos 83 anos. Uma das personagens mais querida do humorístico, foi encontrada morta, em sua casa, pela diarista.

Segundo informações de testemunhas, a família esteve no local e pediu auxílio para a polícia, mas de acordo com um dos investigadores que esteve no local, aparentemente ela teve morte natural, já que não sofria de nenhum problema de saúde atualmente.

Zilda começou na carreira em 1962, quando apresentou o programa Zilda 23 Polegadas na TV Paulista. Logo depois, em 1964, foi convidada a integrar o elenco de A Praça da Alegria, no SBT. A humorista também participou de Os Trapalhões, A Praça é Nossa e da novela Meu Bem, Meu Mal.

De 1991 até 1995, ela interpretou Catifunda na Escolinha do Professor Raimundo. Na versão recente do programa humorístico, a atriz e comediante DanI Calabresa interpretava com maestria a personagem Catifunda.