Tem paranaense na disputa! Na noite desta terça-feira (1º) acontece a semifinal da oitava edição do The Voice Brasil e entre os participantes está Mobi Colombo, jovem talento natural de Santa Fé (PR) e que integra o time do tetracampeão do reality Michel Teló.

Na fase anterior, na terceira noite de Shows Ao Vivo, Teló escolheu Mobi Colombo e o público salvou Tony Gordon com 37,46% dos votos. Hoje, eles se apresentam novamente, de olho em uma das vagas para a final do programa, que será exibida na próxima quinta-feira (3).

O The Voice Brasil vai ao ar na tela da Globo logo após a novela A Dona do Pedaço.

Regras do ‘jogo’

De acordo com as regras do programa, divulgadas pelo GShow, a dinâmica nesta fase é um pouco diferente das anteriores e o voto do público vai ajudar mais do que nunca na definição dos finalistas.

Depois que o público votar, cada técnico terá 20 pontos para dar para um dos participantes do seu time, sem saber ainda, do resultado da votação popular. Assim, o resultado do público será somado aos pontos concedidos pelo técnico. O participante com a maior pontuação de votos no somatório, seguirá para a final.

Participações especiais

Além dos shows dos concorrentes do reality, os técnicos também farão apresentações especiais: Ivete Sangalo canta ao lado de Maria Rita. Lulu Santos se apresenta em um dueto com Gal Costa. IZA repete a parceria do Rock in Rio ao receber Alcione. Já Michel Teló tem como convidados a dupla Bruno e Marrone.