‘Minha força vem justamente dos meus filhos’, diz humorista condenado por estupro

O humorista Cris Pereira, integrante do elenco de A Praça É Nossa (SBT), se manifestou em suas redes sociais após vir à tona sua condenação por estupro de vulnerável pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Pereira ainda pode recorrer no processo, no qual é acusado de violência sexual contra a própria filha, menor de idade. Em vídeo publicado em suas redes sociais no último sábado (27), ele afirmou ter sido surpreendido com a quebra de sigilo da ação.

Cris Pereira é pai de cinco filhos de relacionamentos diferentes. Atualmente é casado com a influenciadora Mary Godoy Pereira, com quem tem os dois caçulas. No vídeo, ele fica emocionado ao falar da relação com os filhos.

“Minha principal força vem justamente dos meus filhos. Eu assumi todos os meus cinco filhos, não só na forma de registro, burocrática, mas principalmente no amor e acolhimento. Minhas duas filhas mais velhas moravam comigo até pouco tempo atrás. Não moram mais porque se tornaram adultas, uma estuda arquitetura e outra faz música”, diz ele.

O ator diz ainda que se manifestou veladamente nos últimos quatro anos em suas esquetes de humor. “Eu falava no final das cenas do Jorge n’A Praça É Nossa algumas frases de impacto. Eu tentei muitas vezes falar sobre isso [o processo] mas a assessoria jurídica me impedia por causa do sigilo”, diz.

No vídeo, ele reitera que foi absolvido em primeira instância. “Participei de todas as provas, testes que me deram e todos me foram favoráveis”, diz.

Cris Pereira diz estar afastado da filha, a suposta vítima, desde 2021, quando o processo foi iniciado. “Não vejo minha filha há quatro anos.”

O CASO

Na última quinta-feira (25), a advogada da mãe da vítima, Aline Rubenich, publicou em suas redes sociais a decisão do TJ-RS.

A advogada afirma que Cris Pereira “buscou imputar alienação parental à mãe da vítima”. “Esse expediente, infelizmente, é recorrente em casos de violência, onde mulheres e mães são perseguidas judicialmente. A decisão unânime escancara a gravidade de um caso emblemático de violência sexual já julgados no Estado e marca uma resposta contundente da Justiça contra crimes cometidos contra crianças e adolescentes”, escreveu a advogada.

O advogado de Cris Pereira, Edson Cunha, também se pronunciou, afirmando que seu cliente foi absolvido em primeira instância. “Todos os laudos periciais confirmaram a inexistência do fato. Irresignada, a ex-namorada contratou advogado particular para recorrer da sentença. No julgamento em segundo grau, contudo, houve decisão que contrariou as provas periciais produzidas em juízo, conferindo peso a atestados particulares apresentados pela assistência da acusação”, disse Cunha.

Procurado pela reportagem no sábado (27), o SBT afirmou, via assessoria de imprensa, que “não foi notificado e nem informado a respeito dessa possível ação”.