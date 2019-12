Após ganhar destaque como Eleven, personagem principal da série Stranger Things, Millie Bobby Brown foi escalada como protagonista do filme Enola Holmes, sobre a irmã mais nova do detetive Sherlock Holmes.

Com 15 anos de idade, a atriz mirim receberá um cachê de US$ 6,1 milhões (R$ 25,8 milhões, na cotação atual) e poderá ganhar mais US$ 800 mil (R$ 3,4 milhões) de bônus se a obra tiver um bom desempenho nas bilheterias, segundo informações do TMZ.

Em agosto deste ano, Millie encontrou Maisa Silva e a brasileira afirmou que teve “altos papos” com a atriz americana. Relembre aqui.

Enola Holmes está previsto para estrear em 2020 e terá Henry Cavill no papel de Sherlock.