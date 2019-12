O cantor Michael Bublé faz 3 shows no Brasil em 2020. Vista por mais de 500 mil pessoas, a turnê An Evening With Michael Bublé passa por Curitiba, no dia 23 de outubro, no Estádio Athletico Paranaense, por São Paulo, no dia 25 de outubro, no Allianz Parque e pelo Rio de Janeiro, em 28 de outubro, na Jeunesse Arena.

Os ingressos serão vendidos a partir de 3ª, 17, pelo site www.livepass.com.br . Os valores ainda não foram divulgados. Bublé já vendeu mais de 60 milhões de álbuns e ganhou quatro prêmios Grammy. No mês passado, ele lançou o álbum Love, com uma releitura do clássico When I Fall in Love, que você pode ouvir abaixo.