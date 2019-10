Quando fala, a voz de Ellie Goulding parece ter um ritmo diferente. A cantora e compositora britânica do sucesso Love Like You Do recebeu o ‘Estado’, na manhã desta sexta, 27, no grande salão azul do Copacabana Palace – horas antes de seu show no Rock in Rio. Enquanto admirava a praia pela janela – e lamentava que não teria a chance de um banho de mar, a artista relembrou sua última vez no Brasil, no Lollapalooza de 2014, falou do novo álbum e da parceria com o tenor Andrea Bocelli.

Depois do Lollapalooza, você passou um tempo em Nova York. Foi nesse período que aprendeu a tocar piano?

Sim. Não é tão fácil quando você não é criança. Eu me dediquei por um bom tempo. O violão para mim é mais natural. Nasci mais para o violão. Mas eu também tento.

Depois de Delirium (2015), o que falta para o lançamento do novo álbum, que chega este ano?

A parte mais trabalhosa já passou. Fiz colaborações com artistas que amo. Como faz bastante tempo desde o último álbum, acredito que pude criar mais consciência a respeito.

Você gravou Return to Love, uma parceria com Andrea Bocelli?

Meu amor pela música clássica sempre foi grande. Essa é uma canção linda sobre amor e foi muito bom estar ao lado de um artista como ele.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.