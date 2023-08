O cantor MC Marcinho, 45, teve uma piora significativa no seu quadro de saúde nas últimas 24 horas e o seu diagnóstico evoluiu para uma disfunção de múltiplos órgãos. De acordo com o boletim médico divulgado pela sua assessoria nesta sexta-feira, 25, o cantor continua sob cuidados intensivos e permanece com o coração artificial.

Internado no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro desde junho, devido a um quadro de insuficiência cardíaca e renal, o cantor sofreu uma parada cardiorrespiratória em julho e teve um coração artificial implantado numa tentativa de estabilizar sua condição.

MC Marcinho lida com condições crônicas, incluindo diabetes, doença renal e cardiopatia dilatada, há aproximadamente dez anos.

Você já viu essas??

Bom, bonito e barato! PF de R$ 19 é sucesso! Arroz, feijão, bife e batata frita! EITA!!! Rastro gigante no céu chama atenção; Que coisa é essa? Vídeo! O tempo passa… Bar da região de Curitiba é sucesso e remete bando tradicional do Paraná