Após postar um vídeo pedindo ajuda e sumir por horas das redes sociais, MC Livinho, 26, reapareceu na madrugada desta segunda (18) e afirmou estar bem. “Obrigado Deus, Obrigado fãs. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Eu estou bem, foi um susto, eu estou bem”, escreveu o funkeiro em seu feed do Instagram.

Ele também publicou vídeos no Stories, mas não detalhou o que aconteceu. “Família, eu tô suave, eu tô tranq…eu tô de boa. Eu tô bem, eu tô bem, graças a Deus, eu tô bem, e vou continuar bem. Eu tô chegando aqui na casa dos meus pais, falei com meu irmão já, ele vai abrir para mim. Tô bem família, eu tô bem”, repetiu.

Horas antes, MC Livinho preocupou os seus fãs ao postar um pedido de ajuda. No vídeo, publicado no Instagram (e que foi posteriormente apagado) não é possível ver nada nem identificar exatamente tudo o que é dito. Só dá para escutar uma pessoa dizendo “cê [sic] é louco, mano, me ajuda”.

O nome do funkeiro foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Antes da gravação pedindo ajuda, ele tinha feito Stories afirmando que estava com a impressão de estar sendo seguido por um veículo preto. “Algum carro já ficou te seguindo? Porque esse aqui parece! Fora que ‘jogou’ uma vez para cima de mim, idiota”, afirmou ele. “Não sei se me conhece, não estou entendendo nada esse carro aqui atrás. Verdade, mesmo. Já tá estranho.”

Irmão do MC, Elian Decesary publicou no Stories uma foto de Livinho sentado em uma cama após ele reaparecer e escreveu: “Graças a Deus”.