O ator Maurício Mattar recebeu alta e já está em casa no Rio de Janeiro com a família, após sofrer um enfarte e ser internado na última segunda-feira, 16. No dia seguinte, o artista foi transferido de Botucatu (SP) para o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (Incor), em São Paulo, onde permaneceu internado e realizou mais exames para avaliar seu estado de saúde.

A alta foi anunciada pela equipe do ator na manhã desta quinta-feira, 19.

No domingo, 15, o ator se sentiu mal após aumento da pressão arterial. Na madrugada de segunda-feira, por volta de 3h30, ele deu entrada no Hospital Estadual de Bauru depois de ser atendido na Unidade de Pronto Atendimento Geisel, no mesmo município.

Após avaliação médica, foi identificado que Maurício Mattar havia sofrido um enfarte. Consciente e apresentando quadro estável, ele foi transferido para o Hospital das Clínicas de Botucatu, onde foi submetido a um cateterismo. O procedimento detectou uma pequena obstrução e não foi necessário fazer cirurgia.

Na terça-feira, 17, o artista chegou à capital paulista para realizar uma série de exames, que fazem parte do tratamento. Ele deve seguir com mudanças de hábitos, segundo informou a equipe do ator.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais