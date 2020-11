A Maurício de Sousa Produções lançará uma obra infantil sobre educação financeira, chamada “Como Cuidar do Seu Dinheiro”. O objetivo é iniciar os leitores das histórias em quadrinho de Turma da Mônica no mundo das finanças de maneira lúdica e simplificada. “É de fato um livro para crianças feito para o público infantil mesmo”, diz Thiago Nigro, 30, parceiro do famoso cartunista na empreitada.

O influenciador é conhecido pela popularidade de seu canal do YouTube, “O Primo Rico”, que conta com cerca de quatro milhões de seguidores. Nigro também é autor de livros e palestrante, além de participar de um podcast e websérie sobre educação financeira. “É muito delicado falar sobre dinheiro para criança. É um processo muito legal, já que eles têm muita expertise em trabalhar assim. É um projeto longo”, ressaltou.

Na história, escrita e desenhada por Mauricio de Sousa, 85, Nigro volta a ser criança e tem a missão de ensinar Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e toda a turma a usar o dinheiro com sabedoria e planejamento. “Que todos os pais tenham esses livros para ajudar na educação, já que eu não tive educação financeira, meus pais não tiveram, meus avós. Ninguém tem! Então, quero que a gente comece a mudar isto na base”, explicou o consultor.

O livro será lançado oficialmente dia 16 de novembro, mas já é possível adquiri-lo, pois a pré-venda da obra já foi iniciada.