Vitor Bourguignon foi o vencedor da grande final do MasterChef – A Revanche, edição do programa disputada apenas por ex-participantes, que foi ao ar na noite de terça-feira, 18. A Band anunciou que as inscrições para a nova temporada do reality show já estão abertas.

O ganhador do MasterChef apresentou um menu com o nome de “Raízes” na última prova da temporada. Confira abaixo o que ele serviu:

Entrada: jiló defumado, emulsão de mostarda com tangerina, patê de fígado de galinha e migas.

Prato principal: bife de chorizo com farofa de presunto cru, purê de inhame e alho negro e molho chimichurri com pinhão.

Sobremesa: mousse de chocolate amargo, compota de caju, crumble de castanha de caju e gelatina de cajuína.

“Eu me sentia um pouquinho menos favorito que o Estefano por conta da trajetória que ele teve. Ele participou da 1ª edição, em 2014, então, querendo ou não, tinha três anos a mais de experiência que eu”, contou Vitor.

O vencedor ainda revelou o que pretende fazer com os R$ 250 mil do prêmio: “Esse dinheiro vai me possibilitar estruturar um sonho que eu tenho de ter meu buffet para atender grandes eventos”.

Vitor também levou uma cozinha equipada completa, um vale-compras de R$ 1 mil ao mês em uma rede de supermercados e R$ 17 mil conquistados em desafios ao longo da temporada do MasterChef – A Revanche. Além, é claro, do troféu.

Como se inscrever no MasterChef Brasil

A próxima temporada do MasterChef Brasil, edição do programa para amadores, será exibida em 2020. Os interessados em participar precisam preencher um formulário no site da Band (clique aqui para acessá-lo).

As inscrições foram abertas no dia 17 de dezembro e ficarão disponíveis até o dia 4 de abril de 2020. É necessário ter mais de 18 anos e nunca ter trabalhado em uma cozinha profissional ou ser estudante ou possuir curso superior em gastronomia.