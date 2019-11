Bruna Marquezine é mais uma famosa brasileira dona de um imóvel nos Estados Unidos. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Jornal O Dia, a atriz comprou uma mansão em Orlando, avaliada US$ 850 mil, o equivalente a cerca de R$ 3,5 milhões.

A casa de nove quartos, no entanto, não será a residência fixa da atriz, servindo como um investimento, para ser alugada. Ainda de acordo com a colunista, o que tem dificultado as locações é a decoração da casa, considerada cafona pelos corretores de imóveis da cidade e seus clientes.