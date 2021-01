O sucesso da cantora de sertanejo Marília Mendonça, 25, não para de aumentar. Segundo a gravadora Som Livre, ela passou os Beatles em números de seguidores no Spotify. Com 18,5 milhões de fãs no serviço de streaming de músicas e podcasts, a rainha da sofrência é seguida por mais pessoas que nomes como AC/DC, Katy Perry, Sia, Linkin Park, The Chainsmokers, Kendrick Lamar e Michael Jackson.

Segundo informações também da Som Livre, ela é a artista mais seguida no streaming no Brasil, e está na 41ª posição no ranking mundial. Em 2020, Marília foi a artista mais ouvida do Spotify no país, repetindo sua posição de 2019. Uma de suas músicas mais escutadas é “Supera – Ao Vivo” que tem mais de 172 milhões de reproduções.

Os números grandes da carreira da cantora não param por aí. No YouTube, seu canal é o 38º maior no nicho da música em número de visualizações. Ela conta com 20,9 milhões de inscritos e um de seus vídeos mais assistidos é o do clipe oficial do DVD de “Infiel”, que tem 530 milhões de visualizações. Em abril de 2020, segundo um levantamento do YouTube, sua live chegou a ser a mais vista do mundo.

No Instagram, acumula mais de 34 milhões de seguidores, para quem ela publica vídeos e fotos de seu trabalho e de seu filho, Léo, que completou 1 ano em dezembro de 2020. “Mãe do Léo e algumas outras coisas”, escreveu ela na descrição da rede social.

No final de 2020, a cantora participou da edição especial de Natal do programa de culinária Masterchef (Band). Em uma competição contra Maraísa, da dupla com Maiara, e César Menotti, da dupla com Fabiano, Marília e o cantor Péricles venceram.