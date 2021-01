A cantora Marília Mendonça, 25, rebateu pelas redes sociais uma seguidora que disse que ela tinha a obrigação de ser magra por causa de seu dinheiro e sua pouca idade.

O fato ocorreu após a publicação de um vídeo no qual Mendonça mostra a boa forma de biquíni. “Aquela fase das férias que você só quer voltar para casa”, escreveu ela na legenda.

Foi então que a seguidora resolveu dar sua opinião. “Realmente, Marília Mendonça, você tem que estar com esse corpo, né, o dinheiro que você tem e com a idade que você tem realmente é o mínimo”, disparou.

A artista não deixou por menos. “Eu não ‘tenho’ que estar com nada, minha senhora. Nem eu nem ninguém”, emendou. No comentário, foram praticamente unânimes os apoios à Marília. Havia mais de 900 postagens após a resposta da cantora.

O final do ano de 2020 foi muito especial para a cantora. Ela dominou os rankings de artistas mais ouvidos do Brasil. A cantora sertaneja, conhecida como ‘rainha da sofrência’, apareceu no topo das listas nas três principais plataformas que concentram os ouvintes de música no país: Spotify, Deezer e YouTube (essa última também tem ranking de vídeos não-musicais, encabeçado pelo Fla-Flu na final do campeonato carioca).

No Spotify, por exemplo, ela repetiu a posição de 2019 e ficou em primeiro no ranking brasileiro de artistas mais ouvidos novamente. Os sertanejos continuam dominando o top 10 da plataforma, ocupando sete posições (além dos já citados, aparecem Henrique e Juliano em segundo, Gusttavo Lima em terceiro, Zé Neto e Cristiano em quarto, Matheus e Kauan em oitavo e Maiara e Maraisa em décimo).

“Gratidão não tem tamanho. Quero deixar bem claro que vou sempre ouvi-los, porque em muitos momentos felizes, os fãs são minha própria voz”, diz Mendonça, em entrevista por email ao F5.

Pelo lado pessoal, Marília Mendonça e Murilo Huff, 25, voltaram a ser um casal. Os cantores, que são pais do menino Léo, 1, haviam confirmado a separação em julho, após cerca de dois anos de relacionamento.