Marília Mendonça deu à luz seu primeiro filho, Léo, nesta segunda-feira, 16. A informação foi confirmada ao E+ pela assessoria de imprensa da cantora.

“Mãe e filho passam bem e a única declaração do casal é ‘Ele é lindo'”, informou a equipe da cantora, em comunicado.

Marília Mendonça chegou a publicar um desabafo após ter exames que indicavam sua gravidez vazados em redes sociais sem a sua autorização.

A cantora recebeu o prêmio de melhor cantora do ano no Troféu Domingão – Melhores do Ano, apresentado por Faustão no último dia 15, na Globo. Marília Mendonça não compareceu por conta da reta final de sua gravidez.