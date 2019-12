Marília Mendonça compartilhou em suas redes sociais um vídeo da também cantora Jennyfer Oliver, que teve seu prêmio retirado por Silvio Santos em uma competição no programa do apresentador.

O caso ocorreu no último domingo, 8, quando o dono do SBT ignorou o fato de Jennyfer ter recebido o maior número votos da plateia e premiou outra cantora com R$ 500 adicionais.

Silvio Santos tem recebido acusações de racismo, pois a participante era a única competidora negra.

“Se eu estivesse na minha casa vendo o programa, depois que ouvi essa música Caneta Azul, na minha opinião, a melhor intérprete é a Juliani. Você ganhou! Você é muito bonita, canta bem e ganhou mais quinhentos”, justificou o apresentador.

Ao compartilhar um vídeo de Jennyfer cantando Supera, música de Marília Mendonça, a artista escreveu: “Toma todos os prêmios e visibilidade do meu Instagram e Twitter para você, sua linda! Você merece!”.

Jennyfer Oliver também usou seu Instagram para falar sobre o caso: “Eu fiquei super constrangida no momento, mas como demorou três semanas para ir para o ar, eu não podia mencionar nada sobre o assunto e muito menos expor nada. Eu jurava que ia ser editado e eles iriam pular essa parte que ele me barrou de cantar a música”, relatou.

Apesar de ter se sentido prejudicada, a cantora afirmou que não pretende processar o apresentador. Procurado, o SBT disse que não irá comentar o caso.