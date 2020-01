O filme Marighella, de Wagner Moura, ganhou data de estreia nos cinemas brasileiros. O longa estrelado por Seu Jorge entra em cartaz no dia 14 de maio.

Com passagem por diversos festivais (Berlim, Hong Kong, Bari, Sydney, Havana, Cairo e Santiago), o filme narra a história dos últimos anos de Carlos Marighella (1911-1969), guerrilheiro que participou de movimentos de resistência contra a ditadura brasileira, na década de 1960. Além de Seu Jorge, o elenco conta com Adriana Esteves, Ana Paula Bouzas, Bruno Gagliasso, Bella Camero, Herson Capri, Humberto Carrão, Jorge Paz e Luiz Carlos Vasconcelos.

Primeiro longa-metragem dirigido por Wagner Moura, Marighella tem produção da O2 Filmes e coprodução da Globo Filmes e Maria da Fé.

Em setembro do ano passado, os produtores do filme anunciaram o adiamento da data de lançamento do longa. Marighella estrearia em 20 de novembro, dia da celebração da Consciência Negra – e no mês que marcaria os 50 anos de morte de Carlos Marighella, que inspira a obra.

Segundo a nota divulgada na época, a data foi alterada porque a O2 Filmes não conseguiu cumprir a tempo todos os trâmites exigidos pela Agência Nacional do Cinema (Ancine). Na ocasião, especulou-se que o adiamento pudesse ser consequência de uma retaliação à temática do filme.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.