Marido de curitibana Adriana Birolli sofre etarismo no Instagram após casamento

O casamento entre a atriz curitibana Adriana Birolli, 38, e o diretor Ivan Zettel, 62, foi alvo de comentários maldosos nas redes sociais. Algumas pessoas têm usado a publicação de fotos da cerimônia para criticar a diferença de idade entre ambos.

“Esse é o pai dela ou o noivo?”, perguntou uma seguidora. “Nossa, ela é tão linda. Achei que ele era pai dela”, comentou outra. Esses foram alguns dos comentários que ainda constavam na publicação na manhã desta terça-feira (30).

Porém, a grande maioria dos fãs rebateu as mensagens. “Ninguém tem nada a ver com sua vida, viva o amor, sim”, postou uma.

“Quantos comentários maldosos, sem noção e infelizes. Existem pessoas mais amargas que tentam amargar a vida dos outros. Querida, sejam muito, mas muito felizes”, desejou outro perfil. Nem Adriana nem Ivan se pronunciaram.

Ambos se casaram no último domingo (28), no salão de eventos Casa do Alto, no Rio de Janeiro. A cerimônia foi reservada a familiares e amigos próximos.

A noiva escolheu um vestido versátil do stylist Dudu Farias, feito com a colaboração da irmã da atriz, Letícia Birolli, segundo a assessoria.

Adriana e Ivan se conheceram nos bastidores de um trabalho. Os dois noivaram em 2023 e moram juntos desde 2020.

Ivan Zettel é diretor de televisão e trabalhou na direção de novelas da Globo e da Record como “Roda de Fogo”, “Dono do Mundo”, “Anos Rebeldes”, “De Corpo e Alma”, “O Cravo e a Rosa” e “A Padroeira”.

