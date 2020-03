Os jornalistas Mari Palma e Phelipe Siani foram afastados da apresentação do programa Live CNN após Mari sentir sintomas do novo coronavírus. Com isso, ela e Phelipe, que são namorados, ficarão em quarentena na casa em que moram em São Paulo.

A CNN divulgou um comunicado na manhã desta segunda-feira (30) afirmando que Mari sentiu sintomas de gripe na noite da última sexta-feira (27) e, após consulta com os médicos, concluiu-se diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus. Siani, no entanto, não teve sintomas.

Durante isolamento domiciliar, os dois jornalistas deverão fazer participações especiais de casa. Na manhã desta segunda, Siani já apareceu ao vivo falando que Mari teve perda de olfato e paladar como sintomas da doença. Por enquanto, eles estão sendo substituídos por Diego Sarza e por Elisa Weeck no programa.

Segundo a CNN, cerca de 40% de seus profissionais estão trabalhando em sistema home office por conta do novo coronavírus.

Vários outros famosos já contraíram o novo coronavírus. Entre eles, estão o ator britânico Idris Elba, 47; o ator norueguês Kristofer Hivju, 41, conhecido por atuar na série “Game of Thrones”; e a atriz Itziar Ituño, que vive a personagem Raquel Murillo na série “La Casa de Papel”.

No Brasil, também foram diagnosticados com a doença a atriz Fernanda Paes Leme, 38, a ativista Luísa Mell, 41, e o cantor Dinho Ouro Preto, 55. Já a apresentadora Ana Hickmann, 39, relatou ter febre alta, calafrios e dores no corpo, mas disse que não fará o exame ainda, já que não apresenta insuficiência respiratória.